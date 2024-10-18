الإبادة في يومها الـ 378.. حصارٌ مُطبق في جباليا وقصفٌ متواصل على المحافظة الوسطى ورفح

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 378 على التوالي حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ضدّ شعبنا، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

يأتي ذلك تزامنًا مع اشتداد الحصار الصهيوني على مخيم جباليا شمال قطاع غزة لليوم الـ 14 على التوالي، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف، بالإضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية ومحاولة إخراج المستشفيات عن الخدمة بمنع وصول الوقود والمستلزمات الطبية واستهداف المراكز الطبية وطواقم الإسعاف بشكل متعمّد.

وأعلنت وزارة الصّحة الفلسطينية، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 42 ألفًا و438 شهداء، بالإضافة لـ 99 ألفًا و246 مصابًا.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعد مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال قطاع غزّة، قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "الدبس" في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها لمحيط شارع 8 جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة فوق الحي.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القديري بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

في المحافظة الوسطى، ارتقى الشهيد استشهاد عبد الرحمن الدلو متأثراً بإصابته التي أُصيب بها بعد ارتكاب الاحتلال مجزرة قصف خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى.

وأطلقت زوارق الاحتلال قذائف باتجاه المناطق الغربية لمخيم النصيرات.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد مدير محطة الوسطى في الخدمات الطبية (قسم الإسعاف والطوارئ) أحمد التلباني وأفراد عائلته جرّاء قصف الاحتلال لمنزلهم وسط قطاع غزة، مساء أمس الخميس.

في رفح، ارتقى الشاب محمد عدوان، صباح اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق رفح.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهدافها للمناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين