الاحتلال يقرُّ بـ 5 قتلى من نخبة "جولاني" في "كمين حزب الله".. وتقارير عبرية تكشف "كواليس" الحادث

غزة/ فلسطين أون لاين

أقرَّ جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، مقتل خمسة جنود من قوات النخبة في جيش الاحتلال بنيران المقاومة الإسلامية في لبنان، بعد اشتباكات ضارية خاضها مقاومو حزب الله اللبناني.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن عناصر النخبة في جولاني دخلوا مبنى يوم أمس بعد أن تم تعريفه على أنه آمن وبدعم ناري من الجو، وعندما أصبحوا بالداخل، فتح عدد من عناصر حزب الله النار تجاههم من مسافة قريبة جداًً.

وأعلن مجلس مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي الفلسطينيين في بيت لحم، عن مقتل الجندي بوحدة النخبة "الإيجوز" من لواء "جولاني" يهودا يهالوم خلال معارك جنوب لبنان.

فيما أعلن تباعا، عن مقتل الجندي الثاني بوحدة النخبة "الإيجوز" من لواء "جولاني" العاد شمعون توف خلال معارك جنوب لبنان. أما الجندي الثالث، فهو كذلك من وحدة "ايجوز" النخبوية بلواء "جولاني" وهو يعقوب هيلل حفيد الحاخام الكبير يعقوب هيلل.

وبحسب إعلانات مجالس المستوطنات المتوالية؛ فإن القتيل الرابع هو الياشيف إيتان فيدر، والخامس؛ سن اوفيك باشر.

واليوم؛ أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة من العمليات، أبرزها قصف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية، واستهداف دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن توتر بين مقاتلي وحدة إيغوز وقادتهم وشعورهم بالإحباط بعد المعركة الصعبة التي بدأوها في بداية غزو لبنان.

وفي التفاصيل، أجرى قائد وحدة "إيغوز" الجديدة المقدم، وقائد لواء الكوماندوس المقدم عمر كوهين، سلسلة من المحادثات الصعبة مع مقاتلين في الوحدة في الأيام الأخيرة.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن سبب هذه المحادثات الصعبة يعود إلى إطلاق المقاتلين ادعاءات جدية حول طريقة اتخاذ القرارات في الوحدة، على المستويين المهني والشخصي، بما في ذلك شروط الخدمة وطريقة مهاجمة بعض الأهداف في العملية الأخيرة.

وبحسب بعض الشهادات، طالب المقاتلون بتوضيحات وتغيير في الطريقة التي يتخذ بها قادتهم الجدد القرارات قبل أن يُطلب منهم القتال عبر الحدود مرة أخرى.

وانتهت المحادثات في اليوم الأخير بإجراء قتالي شارك فيه مقاتلون من بعض الفرق المعنية، عادوا إلى جنوب لبنان للقتال في معاقل جديدة لـ"حزب الله"، بما في ذلك المواجهة التي شاركت فيها الوحدة مع عناصر "حزب الله"، حسب "يديعوت أحرونوت".

وفي التحقيق بالحادثة - التي توقع اتهامات خطيرة من جانب المقاتلين، الذين ربما تراكمت لديهم أكثر من أشهر القتال في قطاع غزة، ولاحقا من العمليات السرية التي نفذها "إيغوز" في جنوب لبنان - كُشف أن قائد القوة قرر الدخول سرا إلى أحد المباني في إحدى قرى جنوب لبنان عند الساعة 4:27 فجرا، مستغلا الضباب الكثيف الذي يسود المنطقة لصالحه.

وقام مقاتلو "الرضوان" في "حزب الله" بتركيب القوة في تشكيل ناري على مسافة صفر، ولعدة ساعات، في وقت مبكر من الصباح، ودارت معركة إنقاذ بالنيران من جميع الاتجاهات، مع اقتراب قادة من القتلى والجرحى ومقاتلي الحزب لمحاولة اختطاف جثة أحد القتلى.

وقام قائد وحدة "إيغوز" بإدارة مكان الحادث الذي تم الإعلان عن وقوع عدة إصابات فيه تحت القيادة المباشرة مع قادة آخرين، على بعد عشرات الأمتار من المواجهة الأولى وتحت إطلاق النار.

وحمل الجنود رفاقهم الجرحى على ظهورهم وعلى نقالات لإنقاذهم في ظروف التضاريس الجبلية الصعبة من القرية التي كانوا يعملون فيها.

وقال الجيش الإسرائيلي: "لا ينقصنا أي نيران من الجو، وهناك سلسلة عمليات واضحة ومتنوعة، حسب حكم القادة الميدانيين الذين نثق بهم في كيفية التصرف وكيفية الدخول إلى كل منزل".

وأوضح أن "الأمر ليس أبيض أو أسود، وفي الميدان في بعض الأحيان هناك العديد من القيود والاعتبارات بالإضافة إلى تقنيات مختلفة للعمل تجاه هدف العدو".

وأردف الجيش أيضا أنه "في بعض الأحيان يخدمنا الضباب أيضا ويجعل من الصعب على العدو إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات علينا.. في وحدات مثل "إيغوز"، يعد الفريق لبنة بناء قوية، مع التركيز على قائد الفريق، لذلك كان هناك معنى صعب هنا لحقيقة إصابة قادة الفريق وتوقفهم عن القتال".