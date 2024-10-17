مذيع بريطاني يبكي بسبب غارة "إسرائيلية" على مستشفى شهداء الأقصى (شاهد)

تأثر المذيع اليريطاني جيمس أوبراين حتى البكاء أثناء تغطيته للغارة الجوية "الإسرائيلية" على مستشفى في غزة قبل أيام.

بدا مذيع قناة LBC متأثراً بشكل واضح أثناء مشاركته تفاصيل الغارة على مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة في الساعات الأولى من فجر يوم الإثنين.

أسفرت الغارة عن استشهاد أربعة فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ونتيجة للغارة، أُضرمت النيران في ملاجئ مؤقتة من الخيام البسيطة تأوي النازحين.

في بيان لها، أفادت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن "الناس أُحرقوا حتى الموت"، وأكدت على ضرورة "إنهاء الفظائع.

James O Brien moved to tears: pic.twitter.com/OkfEaakjLy — PalMedia (@PalBint) October 16, 2024

المصدر / وكالات