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الاحتلال يمنع المنظّمات الطّبية من دخول غزة ويُفاقم المعاناة

17 أكتوبر 2024 . الساعة 14:48 بتوقيت القدس
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ترجمة فلسطين أون لاين

أُبلغت سبع منظمات طبية غير حكومية على الأقل بعدم السماح لها بعد الآن بدخول قطاع غزة، ويأتي هذا بعد أيام قليلة من تحذير الولايات المتحدة للاحتلال بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.

وقالت مصادر وفق من نشرت شبكة سي إن إن: إن منظمات: "فجر وجليا والجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية وأربع منظمات أخرى على الأقل ـ وكلها لها تاريخ طويل في العمل في الأراضي الفلسطينية ـ قد أبلغتها منظمة الصحة العالمية بقرار الاحتلال بحظرها من دخول قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن أعضاء المنظمات المحظورة الآن، والذين هم بالفعل داخل غزة لن يُسمح لهم بالعودة بعد مغادرتهم.

وأكدت "دوروتيا جوتشياردو"، مديرة التطوير في منظمة "جليا"، أن المنظمة من بين المنظمات الطبية المحظورة.

 وقالت للشبكة: "منع العاملين في مجال الرعاية الصحية من دخول غزة، من شأنه أن يشل أي قدرة على تقديم الرعاية الصحية المنقذة للحياة للفلسطينيين، الذين يعانون بالفعل تحت وطأة الحصار العسكري المستمر منذ ما يقرب من 20 عامًا".

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القطاع الطبي في غزة

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