عشرات الشّهداء والجرحى بقصف الاحتلال مدرسة "أبو حسين" في جباليا

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، ظهر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن الاحتلال ستهدف مدرسة "أبو حسين الإبتدائية للذكور" التي تؤوي عددًا كبيرًا من النّازحين في جباليا، ما أدى لارتقاء وإصابة عشرات المواطنين.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بأن 22 شهيدًا ارتقوا جراء قصف الاحتلال لمدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أنّ عشرات الشهداء والجرحى ملقون على الأرض وفي ممرات مستشفى كمال عدوان بفعل مجزرة الاحتلال بحق النازحين في مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أنّ النيران لا تزال مشتعلة في مركز الإيواء بمخيم جباليا بسبب عجز الدفاع المدني عن الوصول إليه.

وقال مركز الإسعاف والطوارئ في مستشفى كمال عدوان، إن الاحتلال ارتكب مجزرة في مركز إيواء مدرسة أبو حسين وقد انتشلت الطواقم الطبية أكثر من عشرة شهداء وتم تحويل العشرات من المصابين إلى مستشفى العودة ومعظم المصابين والشهداء من الأطفال.