الصّحة بغزّة: 29 شهيدًا و 93 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصْدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التّقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ 377 يومًا.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 29 شهيدًا و 93 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنتْ ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,438 شهيدًا و 99,246 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.