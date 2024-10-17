آلية توزيع "الأونروا" شوادر للنّازحين استعدادًا للشّتاء في قطاع غزة

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حملة لتوزيع الشوادر على آلاف العائلات النازحة في قطاع غزة

وذلك في خطوة استباقية لمواجهة تحديات فصل الشتاء القارس، وتأتي هذه الخطوة في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة التي يعاني منها سكان القطاع، والتي تفاقمت بسبب النزوح الكثير من العائلات بسبب الحرب المستمر على القطاع منذ عام.

تفاصيل الحملة:

أعلنت الأونروا، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، عن بدء توزيع الشوادر على الأسر الأكثر احتياجاً، مع التركيز على العائلات الكبيرة التي تضم 11 فرداً فأكثر.

وتسعى الوكالة، رغم التحديات اللوجستية والأمنية التي تواجهها، إلى توفير الحماية والدفء لآلاف النازحين خلال فصل الشتاء.

الأسر المستهدفة:

الأسر الكبيرة: تحظى الأسر التي تضم 11 فرداً فأكثر بالأولوية في الحصول على الشوادر.

الأسر المتوسطة: سيتم توزيع الشوادر على الأسر التي تضم من 10 إلى 9 أفراد وفقاً للكميات المتاحة.

آلية توزيع الشوارد للنازحين:

تعتمد الأونروا على قاعدة بيانات شاملة لتحديد الأسر المستفيدة، مع الأخذ في الاعتبار عدد الأفراد ونوع المأوى.

وتعمل الوكالة بشكل مستمر على تحديث هذه القاعدة لضمان وصول المساعدات إلى من يستحقها.

وأخيرا، تؤكد الأونروا التزامها بدعم النازحين في قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. وتدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي والإنساني لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية.

المصدر / فلسطين أون لاين