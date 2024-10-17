"حماية الصحفيين" يحمل (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين العطار والوحيدي

حمل مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين الجريحين علي العطار وفادي الوحيدي، في ظل تفاقم الأزمة الصحية في غزة نتيجة الحصار والحرب المتواصلة للعام الثاني على التوالي.

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الوضع الصحي للصحفيين العطار والوحيدي في تدهور مستمر بسبب نقص الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية في ما تبقى من مستشفيات في غزة.

وأشار إلى أنه رغم سعي جهات متعددة إلى تنسيق سفر الصحفيين العطار والوحيدي لتلقي العلاج الضروري، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل المماطلة والتسويف.

ونبه المركز إلى أن الحالة الصحية للصحفيين الاثنين -وفقًا للتشخيص الطبي- خطيرة وتستدعي علاجاً طارئاً في الخارج، إذ يرقد الوحيدي في مستشفى المعمداني بمدينة غزة، بينما يتلقى العطار العلاج في غرفة العناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع.

وأكد المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية والاستهداف المباشر مستمر بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث يدفع الصحفيون ثمناً باهظاً مقابل تأدية واجبهم المهني في تغطية أحداث حرب الإبادة الجماعية على الأرض.

كما شدد على أن هذه الاستهدافات والانتهاكات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين، الذين يستمرون في أداء دورهم البطولي رغم الظروف الصعبة والمخاطر التي يواجهونها يومياً.

وطالب مركز حماية الصحفيين المؤسسات الدولية بمواصلة جهودها، لضمان إجلاء الزميلين المصابين إلى الخارج للحصول على العلاج اللازم إذ يكفل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، حق المصابين، خصوصاً الصحفيين، في الحصول على الرعاية الطبية في بيئة آمنة.

المصدر / فلسطين أون لاين