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حماس: البيانُ الختاميّ للقمة الخليجية الأوروبية يتطلّب إلزام الاحتلال بالانصياع للإرادة الدوليّة

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حماس: البيانُ الختاميّ للقمة الخليجية الأوروبية يتطلّب إلزام الاحتلال بالانصياع للإرادة الدوليّة

17 أكتوبر 2024 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ دعوة البيان الختامي للقمة الخليجية الأوروبية المنعقدة في بروكسل، لفتح كافة معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات، وتنفيذ قرار  مجلس الأمن الدولي رقم 2735، الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ تتطلب خطوات عملية من الدول المشاركة في القمة لإلزام كيان الاحتلال بالانصياع للإرادة الدولية الداعية لوقف الإبادة في القطاع وتنفيذ القرار، ووقف انتهاك هذه الحكومة الفاشية للقانون الدولي والدولي الإنساني.

وقالت حماس في تصريح صحافي، إن الدول الأوروبية، خاصةً تلك التي ما زالت تمد الكيان الصهيوني الفاشي بالسلاح، الذي يستخدم في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني؛ مطالبة باتخاذ قرار واضح بوقف جريمة المشاركة في قتل الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، والتحرك لمحاسبة قادته المجرمين على جرائمهم ضد الإنسانية، ودعم حق شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

وأكدت على موقفها الإيجابي من قرار مجلس الأمن رقم 2735، ومن قبله مقترحات الرئيس الأمريكي بايدن

وأضافت "مجرم الحرب نتنياهو، وبدعم من الإدارة الأمريكية، ما زال يعطّل تنفيذ القرار، ويواصل عدوانه وجرائمه بحق شعبنا، بل ويسعى لإشعال الإقليم عبر توسيع عدوانه ليشمل لبنان وغيرها من دول المنطقة".

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القمة الخليجية الأوربية

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