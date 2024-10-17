"المقاومة العراقية تقصف هدفا "إسرائيليًا" في "أم الرشراش" بطائرة مسيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، مهاجمة هدف حيوي يتبع للاحتلال "الإسرائيلي" جنوبي فلسطين المحتلة، بالطيران المسير.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها، إن مجاهديها هاجموا هدفًا حيويًا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وأكدت أنّ عمليتها تأتي استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" بشكل متكرر مواقع "إسرائيلية" منذ أشهر عديدة ردا على العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين