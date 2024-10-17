بينهم أسيران مُحرّران.. الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات في الضّفة الغربيّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضّفة الغربية، تخلّلها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بهاء إبراهيم الشوابكة وشقيقه الفتى علاء بعد اقتحام منزلهما والاعتداء على العائلة في مخيم الفوار جنوب الخليل.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية إماتين شرقي المدينة، وداهمت منزلًا لعائلة "بري" واعتقلت الأسير المحرر معتز بري.

في القدس المحتلة، اندلعت مواجهات عنيفة، في بلدة عناتا شمال شرقي المدينة، عقب دهم البلدة من قبل آليات الاحتلال العسكرية وإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان، أفرجت عن 4 منهم في وقت لاحق بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، فيما أبقت على الشاب قصي النجار.

في رام الله، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة سلواد شرقي المدينة، واعتقلت الشابين محمد سرحان وعودة كمال.

المصدر / فلسطين أون لاين