في يومها الـ 377.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلتْ حرب "الإبادة الجماعيّة التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزّة يومها الـ 377 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتّدمير والتّهجير إلا وقد ارتكبه ضدّ العائلات الآمنة، مُسجّلًا أفظع المجازر والمذابح، ومخلّفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة إلى 42 ألفًا و409 شهداء، بالإضافة لـ 99 ألفًا و153 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزّة.

في مدينة غزّة وشمال القطاع، واصل الاحتلال لليوم 13 على التوالي عدوانه الواسع وحصاره لمناطق شمال قطاع غزة، واستهداف الأهالي والنازحين وارتكاب المجازر في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

واستهدف طيران طيران الاحتلال الحربي منزلاً لعائلة "الحلو" بالقرب من المستشفى الأردني بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين.

واندلعت النيران في منزل لعائلة "صالحة" بالقرب من بركة أبو راشد في الجهة الغربية من مخيم جباليا شمال غزة، نتيجة قصف الاحتلال المتواصل.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة خليفة التي تؤوي نازحين خلف أبراج الشيخ زايد شمال غزة، فيما تواصلت عملية نسف مباني سكنية في مخيم جباليا.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة محيط مسجد الرباط في مشروع بيت لاهيا شمال غزة، فيما واصلت قصفها محيط منطقة الميناء غرب مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في مدينة رفح، قصف الاحتلال منزلاً في خربة العدس شمال شرق رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين