اللِّواء الدُّويري يتحدَّث عن "خطَّة جنرالات إسرائيليَّة" جنوبيَّ لبنان.. هذه ملامحها؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، إن الجيش الإسرائيلي يحاول فصل البقاع عن منطقة جنوب نهر الليطاني، وهو ما يفرض معادلة جديدة قد تكون ملامحها على غرار "خطة الجنرالات" في شمالي قطاع غزة.

وأوضح اللواء الدويري، أن الخط المكون من بلدات العديسة ورب ثلاثين والطيبة "يشكل منطقة قاتلة في خطة حزب الله الدفاعية، وخسارته تضع مقاتليه في موقف صعب".

وبيّن، أن "إسرائيل" إذا سيطرت على هذه البلدات، وفصلت البقاع عن منطقة جنوب الليطاني "قد تلجأ إلى خطة مشابهة لخطة الجنرالات في شمال غزة".

وأضاف، أن إسرائيل "قد تحاول تفريغ المنطقة بشكل شامل من السكان، بعد تفريغها جزئيا في المناطق الحدودية"، خاصة مع دفع الجيش الإسرائيلي بفرقة خامسة وهي الفرقة 210 انطلاقا من مزارع شبعا.

وقال الخبير العسكري إن الجيش الإسرائيلي قد يطبق إحاطة لبلدة عيتا الشعب بهدف تطوير عملياته، منبها إلى أن المنطقة العازلة التي يجري الحديث عنها غير معروفة مساحتها، حيث تتباين التقديرات بين 10 كيلومترات في العمق أو حتى نهر الليطاني.

وأضاف أن حزب الله يمزج في خطته الدفاعية بين "النمط التقليدي التي تلجأ له قوات نصر وعزيز"، إلى جانب قوات إسناد بقيادة قوة الرضوان التي تعمل عبر دفاع متحرك.

ويعتقد الدويري أن قوات حزب الله ستتخلى عن بعض المناطق التعبوية "لأن كلفة التمسك بها باهظة بسبب محدودية القوات، وعمق المنطقة التي يجب أن تقاتل فيها".

وبيّن الخبير العسكري، أن وصول الجيش الإسرائيلي "فرضا" إلى نهر الليطاني "لا يعني أن المقاومة هزمت، بل يعني أن عملياتها ستبدأ وتتحول إلى حرب عصابات"، مرجحا خروجه من المنطقة مثلما حدث سابقا.

وقال، إن سلاح الجو "يمثل نقطة تميز للجيش الإسرائيلي ويجب تحييده"، مضيفا أنه "يجب إخراج قاعدة رامات ديفيد في حيفا عن الخدمة، حيث تخرج معظم الغارات الجوية منها".

وأضاف الخبير العسكري، أن التقديرات تشير إلى أن حزب الله يمتلك 150 ألف صاروخ بينها 30 ألفا من الصواريخ الدقيقة والموجهة.

وبيّن، أن قسما من هذه الصواريخ تستخدم "الوقود الهجين، ولديها قدرة مناورة، وطيران منخفض، وتتجنب القبة الحديدية، وإمكانية وصولها إلى الهدف عالية جدا، وتصل مدياتها إلى 100 كيلومتر و150 كيلومترا".

المصدر / الجزيرة