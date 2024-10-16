معزِّز عبيات.. الاحتلال يعيد اعتقال لاعب "كمال أجسام" الَّذي خرج بجسد هزيل من سجونه

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

أعاد جيش الاحتلال اعتقال لاعب كمال أجسام فلسطيني من بيت لحم معزز عبيات (39 عاماً)، الذي تحدث بعد وقت قصير من إطلاق سراحه في يوليو/تموز عن تعرض للتعذيب والتجويع أثناء اعتقاله، وذلك في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في منزله، بحسب والده خليل عبيات.

وقال والد الأسير، لموقع "ميدل ايست آي"، "إن ابنه لا يزال مريضاً جداً ويتلقى العلاج نتيجة سجنه السابق." مردفًا: "لا نعرف لماذا أخذوه. لم يفعل أي شيء ولم يغادر المنزل. لم يتلق العلاج إلا منذ إطلاق سراحه الأخير. أخذوه وضربوه. ليس لدي أي فكرة عن مكانه وفي أي سجن. أنا عاجز".

كما أشار والد الأسير عبيات، "إن ابنه مريض للغاية، وحالته سيئة للغاية، خاصة من الناحية النفسية، ولم يتعاف بعد من فترة سجنه وإساءة معاملته".

وخسر المعزز، الذي يعمل جزارًا، أكثر من نصف وزنه خلال اعتقاله الإداري لمدة تسعة أشهر، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مداهمة لمنزله في الضفة الغربية المحتلة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي حديثه بعد إطلاق سراحه، قال إنه تعرض للضرب بقضيب حديدي وتقييده بسلاسل حديدية أثناء التحقيق معه في مركز تحقيق عسكري بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون.

وقال معزز إنه تعرض للضرب مرارًا وتكرارًا أثناء نقله من قاعدة إلى أخرى على مدى الأسابيع التالية، كما تعرض لأشكال أخرى من الانتهاكات، بما في ذلك وضعه في شاحنة مليئة بالغاز حتى فقد الوعي.

وأضاف حينها، "في اللحظة التي تصل فيها إلى هناك، يخلعون ملابسك. ويسمحون لك بارتداء قميص وبنطال فقط. ولا توجد ملابس داخلية. الطقس هناك شديد البرودة. والجو بارد بشكل خاص في الليل"، كما قال.

وفي حديثه إلى "موقع ميدل إيست" آي من سريره في المستشفى في يوليو/تموز، قال معزز: "لا أستطيع إخراج السجن من رأسي ولا أستطيع أن أتذكر. ما زلت أعيش في السجن. السجن بداخلي".

وفي تقارير عديدة، أعربت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية عن قلقها بشأن معاملة آلاف الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.