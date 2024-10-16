"حدث أمنيّ وهبوط مروحيات" في عيتا الشَّعب.. وحزب اللَّه يعلن: نخوض اشتباكات من "المسافة صفر"

لبنان/ فلسطين أون لاين:

أفادت تقارير عبرية ولبنانية، عن اشتباكات عنيفة تدور بين مقاتلي حزب الله وجنود إسرائيليين في بلدتي عيتا الشعب والقوزح في جنوب لبنان مساء اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر محلية، إن قتالًا عنيفًا بالأسلحة الرشاشة والخفيفة يجري في عيتا الشعب والقوزح، فيما أكد إعلام عبري، أن مروحيات إسرائيلية تنقل جنودًا مصابين وسط أنباء عن حدث كبير في عيتا الشعب وراميا والقوزح.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات عنيفة جرت من "مسافة صفر" في محيط بلدة القوزح على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وفي بيان صادر عنه، أكد الحزب أن مقاتليه خاضوا معارك شرسة مع القوات الإسرائيلية بدءاً من الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة في مواجهة مباشرة.

وأكد البيان أن المواجهات أدت إلى “سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو”، مشيراً إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى لحظة إصدار البيان.

وأوضح حزب الله أن هذه العملية تأتي “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه”، في إشارة إلى ربط هذا التصعيد بالأحداث الجارية في قطاع غزة.

كما أعلن الحزب، صباح الأربعاء، عن استهداف دبابة ميركافا في محيط بلدة راميا بصاروخ موجه، مؤكداً أن الهجوم أوقع طاقم الدبابة بين قتيل وجريح.

كما أعلن استهداف مستعمرة يفتاح بصلية صاروخية في الساعة 3:40 فجراً، وقصف مرابض مدفعية إسرائيلية في كل من ديشون ودلتون بصليات صاروخية في الساعة 2:30 فجراً.

وفي عملية وصفها الحزب بأنها رد على “الاستباحة الهمجية الإسرائيلية”، تم قصف مدينة صفد برشقة صاروخية كبيرة الساعة 1:40 فجراً.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية "الوطنية للاعلام" عن تعرض بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدة رميش لقصف مدفعي متقطع منذ ساعات مساء اليوم.

من جهة أخرى، دوت صفارات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها في الجليل الأعلى.

وقالت بلدية صفد أن شظايا نتيجة اعتراض الصواريخ سقطت في الجزء الشمالي من المدينة.