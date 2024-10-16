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"إنتاج الخبز" يفضح "كذب المنسِّق" الإسرائيلي عن شمال غزَّة.. ما القصة؟

16 أكتوبر 2024 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
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" إنتاج الخبر" يفضح "كذب المنسِّق" الإسرائيلي عن شمال غزَّة.. ما القصة؟
غزة/ فلسطين أون لاين

كشف منشور لمسؤول وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي (المنسق) كذب رواية الاحتلال المتعلقة بأعداد المتواجدين في شمال قطاع غزة، إذ بين أن أعداد المتواجدين هناك يفوق 600 ألف نسمة.

وذكر المنسق عبر حسابه في فيسبوك أن قطاع غزة ينتج 2.9 مليون رغيف خبز يوميا، (1.1 مليون رغيف في شمال القطاع - 1.8 مليون رغيف في وسط وجنوب القطاع).

ووفق بيانات إنتاج الخبز الكلية التي أوردها المنسق فإن نسبة شمال القطاع تبلغ 37.9% ما يدلل أن أعداد السكان في هذه المنطقة يمثل أكثر من ثلث سكان القطاع.

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ويبلغ عدد سكان قطاع غزة نحو 2 مليون نسمة، ووفق التناسب العكسي يكون عدد السكان في شمال أكثر من 600 ألف نسمة.

وتقلل "إسرائيل" منذ أشهر من أعداد المتواجدين في شمال القطاع إذ تزعم وجود 200 ألف نسمة فقط، وذلك للعمل على تقليل نسب المساعدات الموجهة لهذه المنطقة لتمرير مخططات التجويع.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، أنه في شمال القطاع لا تزال العديد من البيوت قائمة، رغم أن أضرارًا كبيرة لحقت بها جراء الغارات الإسرائيلية

وأضافت الصحيفة العبرية، أن هذه البيوت التي لا تزال صامدة أفضل بكثير بالنسبة لسكانها من العيش في خيام في مخيمات المهجرين المكتظة في منطقة المواصي في جنوب القطاع.

وأشارت إلى، أن هناك "نوايا سياسية إسرائيلية خفية" بشأن مطالبة سكان شمال القطاع بالنزوح إلى جنوبه، وأحزاب اليمين المتطرف، برئاسة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وقسم كبير من حزب الليكود أيضًا، تتدخل في اتخاذ القرارات، وتستعين بضباط في قوات الاحتياط وفي قيادات الفرق العسكرية المتوغلة في القطاع.

 

#غزة #شمال غزة #خطة الجنرالات

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