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على جبهتي غزَّة ولبنان.. جيش الاحتلال يعترف بخسائر جديدة في صفوف جنوده

16 أكتوبر 2024 . الساعة 16:59 بتوقيت القدس
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على جبهتي غزَّة ولبنان.. جيش الاحتلال يعترف بخسائر جديدة في صفوف جنوده
غزة/ فلسطين أون لاين

أقرَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء،  إصابة 14 جنديًا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق المعطيات التي نشرها جيش الاحتلال عبر موقعه الالكتروني، الأربعاء، فقد وصل عدد الجنود المصابين منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 4895 ارتفاعًا من 4881 الثلاثاء.

وتشير المعطيات ذاتها إلى، أن بين المصابين 2345 جنديًا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة والتي بدأت في 27 من الشهر نفسه، دون تغيير مع معطيات يوم أمس.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 32 من المصابين ما زالوا يعالجون بإصابات خطيرة، و195 بإصابات متوسطة، و43 طفيفة.

وبشأن حصيلة القتلى، أوضحت المعطيات أن 740 جنديًا قتلوا منذ بداية حرب الإبادة، بينهم 353 بالمعارك البرية.

ووفق مراقبين، تتكتم "إسرائيل" على الخسائر البشرية والمادية جراء حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة وعدوانها على لبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن استشهاد ألفين و350 شخصًا، وإصابة 10 آلاف و906، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل غالبية الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الثلاثاء.

بينما أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

#حماس #غزة #حزب الله #لبنان

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