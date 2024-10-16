أعلنت الهيئة العامة للبترول بالتعاون مع الزراعة عن إطلاق التسجيل لخدمة تزويد الغاز للمزارعين في قطاع غزة.

رابط تسجيل الغاز للمزارعين في غزة

وحسب الهيئة العامة للبترول فإن المحددات المطلوبة:

1-تسجيلك من خلال هذا الطلب لا يعتبر بأنك قد حصلت على الغاز وانه يخضع لمعايير جهة الاختصاص حيث أن الكميات محدودة.

شروط صرف الغاز للغواطس الزراعية لصغار المزارعين:

1-قدرة الغاطس 3 حصان فاز ونول فقط.

2-منطقة الزراعة آمنة ويمكن زيارتها حاليا.

3-وجود ماتور بقدرة 7 كيلو حد أٌقصى وجاهز للاستخدام فاز ونول.

4-يشترط وجود عداد على البئر/ الماتور عند الكشف الميداني لتسهيل مراقبة الاستهلاك وللجنة الفنية الحق في مراقبته متى شاءت.

رابط تسجيل الغاز للمزارعين في غزة

5-يشترط أن تكون الأرض مزروعة فعليا بالخضار فقط.

6-عدم وجود طاقة شمسية أو بديل آخر لتشغيل الغاطس.

7-ستعطى الأفضلية للمحاصيل الرئيسية الأساسية.

8-كمية الغاز التي ستتم الموافقة عليها ستكون وفق المساحة المزروعة والمحاصيل المحددة وحساب احتياج كل محصول للمياه حسب ما تقرره اللجنة الفنية.

ونوهت إلى أنه ستتم الموافقة الفنية على صرف الغاز وفق معاينة ميدانية تقوم بها اللجنة المختصة، وستحدد اللجنة عمر كل محصول والفترة الزمنية التي سيصرف فيها الغاز شهريا للمزارع وفق تقارير الزيارة الميدانية.

يجب الالتزام التام بأسعار المنتجات المحددة عند البيع ومن يثبت مخالفته يحرم من حصة الغاز.

رابط تسجيل الغاز للمزارعين في غزة اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين