صحفي إسرائيلي يكشف عن ظاهرة خطيرة تتنامى في مجتمع الكيان من أجل المال

كشف كاتب وصحفي إسرائيلي، عن ظاهرة "خطيرة" تتزايد في صفوف الإسرائيليين مقابل المال.

وقال الصحفي يوسي ميلمان، إن ظاهرة الإسرائيليين المستعدين للتجسس عمداً لصالح إيران وتنفيذ عمليات اغتيال من أجل المال "تتزايد".

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وأشار ميلمان إلى أنه تم تقديم لائحة اتهام صباح الأربعاء ضد فلاديمير فاروفسكي البالغ من العمر 35 عامًا من بيتح تكفا، والذي وافق على تلقي 100 ألف شيكل لتصفية عالم إسرائيلي واشترى سلاحا لهذا الغرض.

وزعم الصحفي الإسرائيلي أن حالة فلاديمير فاروفسكي الحالة الخامسة في الأشهر الستة الماضية التي يتم الكشف عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين