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حماس تدعو جماهير الضّفة للمشاركة الواسعة في جمعة "أنقذوا الشّمال" نصرةً لغزّة

16 أكتوبر 2024 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
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دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، جماهير الضفة الغربية للاستجابة الواسعة للدعوات الجماهيرية، للمشاركة في المسيرات الغاضبة المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل، لنصرة قطاع غزة وخاصة أهالي محافظة الشمال الذين يتعرضون لمجازر دموية وحصار خانق من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح ناصر الدين اليوم الأربعاء أن الضفة الغربية ستبقى ساحة مشتعلة في وجه الاحتلال، ولن يثنيها عن دورها الوطني أية عوائق، مضيفا أن على أهالي الضفة الغربية مسؤولية كبيرة في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى البطولية.

وأضاف: "على الجميع تحميل مسؤوليته التاريخية تجاه ما يجري من عدوان وحشي ومجازر وحصار وتجويع وتنكيل، والدفاع عن أرضنا من خلال تفعيل كل سبل المواجهة".

وشدد ناصر الدين على أهمية الانخراط في كافة الحراكات الجماهيرية وتصعيد العمل المقاوم بكافة أشكاله، في ظل استمرار العدوان ومخططات الاحتلال الرامية للضم والتهجير.

وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني لا يستسلم أمام عدوان الاحتلال في غزة وجرائم مستوطنيه بالضفة والقدس، وسيظل متمسكا بحقه وأرضه ومقدساته مهما طال الزمان وأوغل الاحتلال في بطشه.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #نصرة غزة #انقذوا الشمال

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