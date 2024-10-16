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محدث "ملحمة الطوفان في يومها الـ 376".. القسَّام تفجر مبنى فُخخ في قوة "إسرائيلية" راجلة شمالي غزَّة

16 أكتوبر 2024 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تُواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 376 من معركة طوفان الأقصى دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

فجّرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مبنى فُخخ مسبقاً في قوة إسرائيلية راجلة، غربي مدينة جباليا البلد، شمالي قطاع غزة.

وفي العملية ذاتها، فجّرت القسّام عبوةً مضادةً للأفراد بقوة النجدة، فور تقدمها إلى مكان تفجير المبنى، الأمر الذي أدى إلى إيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح.

كذلك، استهدفت القسّام جرافةً إسرائيليةً عسكريةً من نوع "D9" في منطقة حي القصاصيب، غربي مدينة جباليا.

وفي شمالي مدينة غزة، دكّت كتائب القسّام قوات الاحتلال المتوغلة في محيط منتجع "النورس"، بقذائف "الهاون"، واستهدفت القوات الإسرائيلية المتمركزة قرب "الحاووز التركي"، بـ"الهاون" أيضاً.

وقالت كتائب القسّام، إنّها تمكّنت مع سرايا القدس من تنفيذ كمين مركب، أوقعت ثلاث دبابات من نوع (ميركافاه) في كمين معد مسبقًا بعبوات الشواظ والقذائف المضادة للدروع من نوع "تاندوم" و "RPG" في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها أوقعت 3 دبابات من نوع "ميركافا"، وذلك في كمين مركّب أعدّته بالاشتراك مع كتائب القسّام في حي القصاصيب، وسط مخيم جباليا.

وأوضحت سرايا القدس أنّ الكمين معدّ مسبقاً، بعبوات "الشواظ" والقذائف المضادة للدروع من نوع "تاندوم" و "آر بي جي". 

وفي تاسعة البهاء، قصفت سرايا القدس "سديروت" و"نير عام" ومستوطنات غلاف غزة بالصواريخ. وأقرّت "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات "سديروت" و"نير عام" و"إيفيم" في غلاف غزة الشمالي، بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد عن دك تحشدات الاحتلال، شرقي مخيم جباليا، بحمم "الهاون".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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