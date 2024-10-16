مفوض الأونروا: الوضع في غزة مروّع والقطاع أصبح منطقة غير صالحة للعيش

أكد مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، أن الوضع في غزة مروع بالنسبة لموظفي الإغاثة والقطاع أصبح منطقة غير صالحة للعيش.

وقال لازاريني، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "200 من موظفينا قتلوا في غزة وتضررت بنانا التحتية بشكل كبير".

وأضاف: قلقون من تراجع حجم المساعدات في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه مع اقتراب فصل الشتاء قد يواجه سكان قطاع غزة المجاعة.

ونوه إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر بفترة صعبة وهناك جهود كبيرة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وأوضح أن الوكالة تراقب الوضع في لبنان وهناك مخاوف من وضع النازحين الذين تجاوز عددهم مليونا و200 ألف.

وكشف عن عمل مشرعين إسرائيليين على إصدار قوانين لتفكيك الأونروا، مشيرا إلى أن وكالات أممية أخرى تم استهدافها مثلنا من بينها اليونيفيل في لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين