الصّحة بغزّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42,409 شهداء

غزة - فلسطين أون لاين

أصْدرت وزارة الصّحة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 376 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدًا و 140 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 42,409 شهداء و 99,153 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين