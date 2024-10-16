28581 صافرة إنذار دوّت في (إسرائيل) منذ 7 أكتوبر 2023

أحصت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، عدد مرات دوي صافرات الإنذار في (إسرائيل) منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الصحيفة العبرية أن صفارات الإنذار دوّت نحو 28581 مرة (ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون) للتحذير من إطلاق مسيّرات وصواريخ من غزة ولبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن من بين مجموع دوي صافرات الإنذار في (إسرائيل) 11159 من صواريخ ومسيرات غزة و12531 من لبنان و4384 من إيران و418 من اليمن و60 من سوريا و29 من العراق.

وأوضحت أن مستوطنة كريات شمونة شمالي فلسطين المحتلة نالت النصيب الأكبر من صفارات الإنذار حيث دوت فيها 425 مرة.

وتستخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي صافرات الإنذار كأداة تحذرية للجمهور للعمل على حماية أنفسهم والدخول إلى الملاجئ والمناطق المحمية مع إطلاق المقاومة للصواريخ.

المصدر / فلسطين أون لاين