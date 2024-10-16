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إيران: جاهزون لرد حازم على أي مغامرة إسرائيلية

16 أكتوبر 2024 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

حذّرت إيران، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن بلاده مستعدة لرد "حازم" إذا هاجمتها (إسرائيل) ردًا على صواريخها التي أطلقتها باتّجاهها.

ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، على "ضرورة استخدام الأمم المتحدة لإمكاناتها كافة لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ونقل مكتب عراقجي عنه قوله: "بينما تبذل كل الجهود لحماية السلام والأمن في المنطقة، إلا أن إيران جاهزة بالكامل لرد حازم على أي مغامرة إسرائيلية".

وفي مساء الأول من أكتوبر، شنّت إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على (إسرائيل)؛ ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والأمين العام لحزب الله وقائد الحرس الثوري.

وتقول طهران إن 90% من الصواريخ أصابت أهدافها المقصودة، في حين تقول سلطات الاحتلال إن إيران أطلقت 180 صاروخًا إلى 200، سقط عدد منها في مواقع حيوية هامة.

المصدر / وكالات
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