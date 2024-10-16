فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصّحة بغزّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42,409 شهداء

"عشائر غزة" تدعو التّجار لتغليب المصلحة الوطنية

28581 صافرة إنذار دوّت في (إسرائيل) منذ 7 أكتوبر 2023

منظمات عالمية: للأسبوع الثالث (إسرائيل) تمنع دخول أي طعام لشمال غزة

إيران: جاهزون لرد حازم على أي مغامرة إسرائيلية

وزيرة بريطانية: الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مستوى لا يطاق

هيئة الأسرى: واقع مأساوي يعيشه الأسرى في سجن" جلبوع "

المُحرّر "السر" ..عندما أصبح العملُ الطّبي "تُهمة" عقابها "اعتقال قاسٍ"

شركة طيران أمريكية توقف رحلاتها لـ (تل أبيب)

صحيفة عبرية: حزب الله بدأ ترميم قواته ولديه ترسانة صاروخية هائلة

وزيرة بريطانية: الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مستوى لا يطاق

16 أكتوبر 2024 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
...

قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية أنيليز دودز، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وصل إلى "مستوى لا يطاق".

وأعربت الوزيرة دودز خلال إجابتها على أسئلة النواب في البرلمان البريطاني بشأن التطورات في الشرق الأوسط مساء امس الثلاثاء، عن "قلقها" بشأن الاكتظاظ والأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون في المناطق التي زعمت إسرائيل أنها "آمنة".

وأضافت أن قطاع غزة برمته يواجه الجوع الشديد المتزايد يوما بعد يوم، فضلا عن الافتقار للخدمات الأساسية، ومياه الشرب النظيفة، والمأوى والخدمات الصحية، وأن الوضع سيكون أكثر صعوبة خلال أشهر الشتاء.

وأكدت أنه "من غير المقبول أن تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة".

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة