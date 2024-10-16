شركة طيران أمريكية توقف رحلاتها لـ (تل أبيب)

أعلنت شركة طيران أمريكية، اليوم الأربعاء، عن توقف رحلاتها لـ(تل أبيب) بسبب التوترات الأمنية في المنطقة.

ونوهت شركة الطيران الأمريكية دلتا، أنها لن تسير رحلاتها إلى (تل أبيب) حتى نهاية مارس 2025.

جاء ذلك في ظل توسيع دولة الاحتلال اعتداءاتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع حدة المواجهة مع حزب الله اللبناني.

ولم تكن شركة الطيران الأمريكية دلتا، الأولى التي تعلن توقفها عن تسيير رحلاتها إلى دولة الاحتلال، إذ أعلنت عدة شركات غربية سابقا.

ومنذ بدء العدوان على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، ألغت 15 شركة طيران دولية رحلاتها من تل أبيب وإليها، بعضها لمدة أيام وأخرى إلى أجل غير مسمى، بسبب تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الشركات تسّير مئات الرحلات الجوية أسبوعيا من (تل أبيب) وإليها.

المصدر / فلسطين أون لاين