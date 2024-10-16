فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحيفة عبرية: حزب الله بدأ ترميم قواته ولديه ترسانة صاروخية هائلة

"انظروا إلى الشّمال".. حزب الله يبعثُ رسالةً جديدة لحكومة الاحتلال ومستوطني حيفا! (شاهد)

شهداء في الجنوب اللّبناني وغارتان على الضّاحية الجنوبية

سلطات الاحتلال تزعم اعتقال شخص جندته إيران لهذا الهدف

جنود "إسرائيليون" يروون تفاصيلَ "تهديدات شديدة اللّهجة" تعرّضوا لها من قادتهم.. ما القصّة؟

في يومها الـ 376.. أبرز تطورات حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة

خلافات حادّة في وحدة "إيغوز" بعد معارك صعبة بلبنان.. ما هي مطالبهم؟

من بينهم أسرى محرّرون.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

عماد أبو طعيمة.. أفضِّل لاعب فلسطينيّ شابّ لعام 2022 قتلته "إسرائيل" في غزَّة

رابط تحميل الكتب و الرزم التعليمية لطلاب المدارس الافتراضية بقطاع غزة

شركة طيران أمريكية توقف رحلاتها لـ (تل أبيب)

16 أكتوبر 2024 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
...
شركة طيران دلتا الأمريكية

أعلنت شركة طيران أمريكية، اليوم الأربعاء، عن توقف رحلاتها لـ(تل أبيب) بسبب التوترات الأمنية في المنطقة.

ونوهت شركة الطيران الأمريكية دلتا، أنها لن تسير رحلاتها إلى (تل أبيب) حتى نهاية مارس 2025.

جاء ذلك في ظل توسيع دولة الاحتلال اعتداءاتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع حدة المواجهة مع حزب الله اللبناني.

ولم تكن شركة الطيران الأمريكية دلتا، الأولى التي تعلن توقفها عن تسيير رحلاتها إلى دولة الاحتلال، إذ أعلنت عدة شركات غربية سابقا.

ومنذ بدء العدوان على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، ألغت 15 شركة طيران دولية رحلاتها من تل أبيب وإليها، بعضها لمدة أيام وأخرى إلى أجل غير مسمى، بسبب تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الشركات تسّير مئات الرحلات الجوية أسبوعيا من (تل أبيب) وإليها.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#تل أبيب #شركة طيران أمريكية #توقف رحلات لتل أبيب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة