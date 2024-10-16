شهداء في الجنوب اللّبناني وغارتان على الضّاحية الجنوبية

بيروت/ فلسطين أون لاين

شنّ طيران الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، غارتين على الضّاحية الجنوبية ببيروت، ما أدّى إلى انفجارات عنفية سُمع دويها في عدة مناطق بالضّاحية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن طيران الاحتلال شنّ غارتين على أحد المباني في منطقة حارة حريك بالضّاحية الجنوبية.

وأوضحت صور انبعاث أعمدة الدخان من الضاحية الجنوبية، كما قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجار. ويُعدّ هذا الاستهداف الأول للمنطقة منذ نحو أسبوع.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي "الإسرائيلي" نفذ غارة على مدينة الخيام جنوبي لبنان، وغارتين على بلدة حانين أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء أكثر من 15 شهيداً بينهم سيدتان وطفل في قصف الاحتلال لبلدة قانا جنوب لبنان الليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، عن ارتقاء41 شهيدًا و124 جريحًا جراء العدوان "الإسرائيلي" على البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 2350 شهيدًا و10906 جرحى منذ بدء العدوان على البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين