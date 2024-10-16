صحيفة عبرية: حزب الله بدأ ترميم قواته ولديه ترسانة صاروخية هائلة

قالت صحيفة هآرتس إن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، بدأ ترميم وحداته القتالية وجميع قواته في الصفوف الأولى للمواجهة مع (إسرائيل) بحسب ما نقلته عن مصدر سياسي مسؤول.

وحسب المصدر الإسرائيلي للصحيفة العبرية، فإن حزب الله لديه ترسانة صاروخية هائلة وكافية للتسبب بضرر كبير في (إسرائيل).

وفي كلمة له هي الثالثة منذ اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أمس، قال نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن الحزب ما زال قويا رغم الضربات القاسية التي أصابته، واستعاد عافيته الميدانية وقدراته، مؤكدا أن الحزب قرر منذ نحو أسبوع تنفيذ "معادلة جديدة" ستستمر، وهي "إيلام العدو".

وأضاف أن صواريخ المقاومة طالت تل أبيب وعطلت مطار بن غوريون، ودفعت مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ، مشيرا إلى أنه بإمكان الحزب استهداف أي نقطة في "الكيان الإسرائيلي"، وسيختار النقطة المناسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين