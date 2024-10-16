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"انظروا إلى الشّمال".. حزب الله يبعثُ رسالةً جديدة لحكومة الاحتلال ومستوطني حيفا! (شاهد)

16 أكتوبر 2024 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، فاصلًا جديدًا بعث فيه رسالة لحكومة الاحتلال والمستوطنين، مؤكدًا أنّ حيفا ستصبح مثل  كريات شمونة والمطلة.

وأظهر المقطع، صورًا تحاكي مدينة حيفا يتصاعد منها الدخان في أماكن عدة إثر سقوط صواريخ، ثم ظهر بعدها مقاتلون من الحزب على دراجات نارية جبلية، وهم يفتحون باب مستودع على ما يبدو، فيما تبرز جملة مصممة باللغتين العبرية والعربية: "انظروا إلى الشمال".

وأظهر الفيديو لقطات توثق آليات عسكرية وصواريخ في منشأة كتلك التي نشر عنها "حزب الله" سابقا فيديو "عماد 4"، ومن ثم الخروج بالراجمة وإطلاق الصواريخ منها بكثافة مع مسير المقاتلين إلى ناحية توجه الصواريخ، ليختتم الفيديو بعبارة  "سنجعل حيفا مثل كريات شمونة والمطلة".

ويوم الإثنين، قال حزب الله في بلاغ عسكري تعليقًا على هجوم "بنيامينا" جنوبي حيفا، الذي أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 67 آخرين، "إن تمادي العدو "الإسرائيلي" في الاعتداء على أهلنا في لبنان، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة ومسيّراتها بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان".

ويوم الأحد، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن مقتل 4 جنود "إسرائيليين" وإصابة  67 آخرين، بعد انفجار طائرة مفخخة بموقع تدريب تابع لـِ لواء غولاني جنوب حيفا المُحتلة.

وقال موقع يسرائيل هيوم العبري، "لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة سقوط المسيرة".

ووصف الإعلام العبري بـ"الصعب الصعب الصعب"، لافتًا إلى أن المتحدث باسم الجيش سينشر المزيد من التفاصيل خلال الساعات القادمة.

وقالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة".

وعلّق موقع واللا العبري "حيفا ستكون مثل  كريات شمونة – هذا ما يهدد به حزب الله، إذا استمرت الحرب في لبنان، على حد تعبيره.  ويأتي التهديد الذي ينشره التنظيم  قبل ساعات من سلسلة من صفارات الإنذار في المدينة".  

 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #صواريخ حزب الله #طوفان الأقصى #القصف على لبنان

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