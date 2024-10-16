سلطات الاحتلال تزعم اعتقال شخص جندته إيران لهذا الهدف

زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقالها شخص، بسبب تجنيده من قبل إيران.

وادعى كل من جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، أن الشخص المعتقل كان مهمته التي جند من أجلها هو اغتيال عالم إسرائيلي.

وقبل يومين كانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي والشاباك قالا قبل يومين "إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين بتجنيد إسرائيليين".

وتقول مصادر عبرية إن جيش الاحتلال يتأهب لتوجيه ضربة لإيران وذلك بعد الضربة الصاروخية الكبيرة التي وجهتها الأخيرة للمدن الإسرائيلية ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وتوعدت إيران بالرد على أي هجوم إسرائيلي على أراضيها وأن ستكون أشد إيلاما وقوة من الضربة السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين