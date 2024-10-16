خلافات حادّة في وحدة "إيغوز" بعد معارك صعبة بلبنان.. ما هي مطالبهم؟

كشفتْ صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، عن خلافات حادّة ونقاشات صعبة بين جنود وحدة "إيغوز" التي تُقاتل في جنوب لبنان، مع قادة الوحدة.

وقالت الصحيفة، إن تحقيقات جيش الاحتلال أظهرت أن المقاتلين اشتكوا من قرار اتخذه أحد القادة في المعركة، أدى إلى مواجهة مباشرة مع مقاتلي "وحدة الرّضوان" -التي تُوصف بقوة النخبة في حزب الله اللبناني- حيث قُتل وأصيب جنود من وحدة "إيغوز"، في وقت شدد فيه الجيش على أنه يثق في حكم القادة الميدانيين.

وأوضحت أن الجنود أبدوا مخاوف جدية خلال حديثهم مع قياداتهم بشأن طريقة اتخاذ القرارات في الوحدة على المستويين المهني والشخصي، بما في ذلك شروط الخدمة وطريقة مهاجمة بعض الأهداف خلال المواجهة الأخيرة مع حزب الله.

وأشارت إلى أن التوتر بين جنود وحدة "أيغوز" وقادتهم والإحباط الذي يشعر به الجنود جاء في أعقاب المعركة الصعبة في بداية العملية البرية في لبنان، يأتي على وجه التحديد في ذروة النشاط العملياتي للجيش "الإسرائيلي" ضد حزب الله.

وطالب المقاتلون بتوضيحات وتغيير في الطريقة التي يتخذ بها قادتهم الجدد القرارات قبل أن يُطلب منهم القتال عبر الحدود مرة أخرى.

وجاءت هذه الخلافات في الأيام الأخيرة بالتزامن مع إعادة انتشار ضباط في الوحدة كبديل لمن قتلوا أو جرحوا في المواجهة الصعبة مع حزب الله في جنوب لبنان.

وفي 2 أكتوبر 2024 أوقع مقاتلو حزب الله، قوات "الإيغوز" في ثلاثة كمائن قاتلة على الحدود مع جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل 14 جنديًا وضابطا على الأقل وإصابة آخرين، اعترف الاحتلال حتى الآن بمقتل ثمانية منهم.

وأعلن حزب الله إيقاع عدد كبير من القتلى بصفوف الجنود "الإسرائيليين" خلال اشتباكات مباشرة ببلدتين في جنوب لبنان، متهمًا الجيش "الإسرائيلي" في هذا الصدد بـ”ممارسة التعتيم بشأن ضحاياه”، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث الحزب محمد عفيفي للصحفيين خلال جولة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال عفيفي: “أوقعنا عددا كبيرا من القتلى بصفوف قوات العدو خلال اشتباكات جرت اليوم ببلدتي العديسة ومارون الراس جنوب لبنان، لكنّ هناك تعتيما من العدو”.

وأضاف: “ما حصل ببلدتي مارون الراس والعديسة ما هو إلا بداية، والحزب في الجنوب بأعلى درجات الجهوزية”.

وتُعد "الإيغوز" وحدة كوماندوز متخصصة في العمليات البرية المعقدة والقتال في المناطق المعقدة والحقول والتمويه، وكذلك حرب العصابات، وتركزت معظم مهامها في لبنان. أُسست عام 1956 وكانت تتبع للقيادة الشمالية في جيش الاحتلال، وفي عام 1957 تعرضت لكمين قاتل قرب أم الفحم تسبب في حلّها.

أعيد تشكيل الوحدة عام 1964 وكانت مهمتها الأساسية نصب كمائن للمقاومين على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. وفي عام 1995 تحوّلت لوحدة كوماندوز متخصصة في حرب العصابات ونطاق عملها جنوب لبنان.

وبعد الانسحاب "الإسرائيلي" من جنوب لبنان نشطت الوحدة في الضّفة الغربية وقطاع غزة، وتعرّضت وحدة "إيغوز" إلى خسائر فادحة في حرب "تموز 2006"، حيث اعترف جيش الاحتلال بمقتل 20 ضابطا وجنديا على الأقل أمام حزب الله.







المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات