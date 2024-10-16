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من بينهم أسرى محرّرون.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

16 أكتوبر 2024 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضّفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واعتقلت عددًا من المواطنين، وعرف من بينهم:  النائب في المجلس التشريعي حسني البوريني، وحذيفة شولي وتيسير سوالمة وأسيد أبو هنود، وإبراهيم خليفة، محمد عمر، براء جرارعة، معمر حمادنة، أحمد عبد الهادي حمادنة، مؤمن صوالحة، أحمد عودة ياسين، أحمد توفيق صوالحة، قصي حمادنة، حمزة رشيد ياسين، مصطفى أبو هنود، مصعب محمد خير، الأستاذ نايف حمادنة، أسامة حمادنة، محمد صوالحة، قتيبة حمادنة، علاء عواد الشولي، ونضال دغلس.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر علي الجعبري، عقب القنحامها بلدة اليامون في جنين.

وفي بيت لحم، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر معزز عبيات، وهو لاعب الملاكمة الذي اعتقل 9 شهور خلال الحرب، وتعرض للضرب المبرح في سجون الاحتلال ما انعكس على وضعه الصحي.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عماد البو والد الأسير الجريح أيهم البو، ومنزل سعدي منصور والد الجريح منذر منصور ووضعت علامات عليهما تمهيداً لهدمها.

وقالت مصادر محلية في حلحول إن المعتقلين هم، الأشقاء إسلام ومحمد وعبد الله وحمزة إياد البو، أمير عمر أبو صايمة، أيهم عزمي زماعرة، سجد عزمي زماعرة، ، أحمد خليل أبو ريان، مؤمن يوسف زماعرة، يوسف بدر زماعرة،  نصر الله القواسمة، وديع القط، مجدي أبو عريش، حمزة علي عقل، علاء علي عقل، ماجد أحمد أبو عصبة، البو، وخالد حسين أبو صايمة.

 

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