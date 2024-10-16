في يومها الـ 376.. أبرز تطورات حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلتْ حرب الإبادة الجماعيّة التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 376 على التوالي، مرتكبًا أبشع أنواع المجازر والمذابح ومُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزراة الصّحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة إلى 42 ألفًا و344 شهيدا، بالإضافة لـ 99 ألفًا و13 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة.

أفادت مصادر طبية، بارتقاء 83 شهيدًا منذ فجر أمس الثلاثاء، نتيجة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "القرم" تسكن فيه أسر نازحة بجوار برج الإيطالي بمنطقة النصر شمال غرب مدينة غزة.

وأطلق طيران الاحتلال نيران أسلحته الرشاشة تجاه منازل الأهالي شرق مخيم جباليا ، تزامنًا قصف مدفعي يستهدف المخيم.

واستهدفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية تطلق النار تجاه منازل بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع.

كما قصف الاحتلال برج "وفا" السكني في الفالوجا غرب مخيم جباليا مع مواصلة حصار شمال غزة وشن الغارات والقصف المدفعي ونسف المباني فيها.

وأصيب مجموعة من الأطفال في قصف الاحتلال على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

في مدينة رفح، واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على مناطق وسط وشرقي وشمالي مدينة رفح.