عماد أبو طعيمة.. أفضِّل لاعب فلسطينيّ شابّ لعام 2022 قتلته "إسرائيل" في غزَّة

خاص/ فلسطين أون لاين:

التحق عماد أبو طعيمة، لاعب فريق كرة القدم بنادي اتحاد خانيونس والحاصل على لقب أفضل لاعب فلسطيني شاب لعام 2022، بقافلة شهداء الحركة الرياضية، بعد وصول جثمانه لمستشفى ناصر، عقب استهداف منزله رفقة أفراد عائلته بطائرات قوات الاحتلال أمس.

ويلعب أبو طعيمة "22عامًا"، في صفوف فريق نادي اتحاد خانيونس، وكان موهبة على طريق النجومية، حيث خضع لاختبارات منتخب الشباب الفلسطيني في غزة، كونه من اللاعبين المميزين في عمره، لكن صواريخ الاحتلال حرمت فلسطين من لاعب كان ينتظره مستقبل مشرق.

ولعب أبو طعيمة في مركز الوسط المهاجم، وكان يتمتع بمهارة عالية، وتردد إسمه كثيرا في الموسم الذي سبق الحرب، رغم تواجد عدد كبير من النجوم في صفوف فريقه.

وشيع جثمان أبو طعيمة إلى مثواه الأخير، حيث شارك في مراسم التشييع عدد من الرياضيين، وزملائه في ملاعب كرة القدم، بينما نعى نادي اتحاد خانيونس لاعبه الخلوق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استشهاد حوالي 450 رياضي منذ السابع من أكتوبر 2023، مسجلين ضمن كشوفاته الرسمية، مطالبًا في ذات الوقت الاتحاد الدولي للعبة " الفيفا " بوضع حد لممارسات الاتحاد الهمجية.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.