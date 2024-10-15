نائب بريطاني يطالب بتحرك عاجل لوقف هجمات الاحتلال على غزة ولبنان

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

طالب النائب البريطاني آندي ماكدونالد الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة ولبنان.

وقال ماكدونالد، خلال جلسة برلمانية طارئة، اليوم الثلاثاء: "إن مشهد مريض يحترق حتى الموت بسبب غارة جوية على خيام اللاجئين سيكون الصورة الخالدة لهذه الإبادة الجماعية"، مضيفاً أن نحو 400 ألف مدني في شمال غزة يعانون من نقص حاد في الإمدادات الأساسية.

وأوضح أن الغارات الإسرائيلية، بما في ذلك الهجوم على مستشفى الأقصى، تترك المدنيين بلا ملاذ آمن، مشيراً إلى استشهاد 11,500 طفل في غزة خلال العام الماضي.

كما تطرق ماكدونالد إلى استمرار الغارات الإسرائيلية في لبنان، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف قوات اليونيفيل، وذكر تقارير عن استخدام أسلحة كيميائية.

وطالب بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف، مشدداً على أن الحظر الجزئي على الأسلحة لم يساهم في حماية المدنيين. كما دعا الحكومة البريطانية إلى فتح نقاش مع الحكومة الأمريكية لإزالة (إسرائيل) من استخدام طائرات F-35.

وانتهى ماكدونالد بالتأكيد على أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون شرطاً أساسياً لتحقيق التسوية في المنطقة، داعياً المملكة المتحدة للانضمام إلى الأغلبية العالمية في هذا الصدد.