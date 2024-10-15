حماس: عملية "أسدود" البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن عملية "أسدود البطولية" وما سبقها من عمليات في عمق الكيان، تثبت قدرة المقاومة على إيلام وإيجاع الاحتلال الإسرائيلي، والرد على مخططاته الخبيثة لوأد المقاومة والاستفراد بشعبنا وأرضنا.

وقالت حماس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن عملية إطلاق النار التي وقعت ظهر اليوم قرب أسدود المحتلة، هي رد فعل طبيعي على ما يرتكبه الاحتلال في غزة من تجويع ومجازر بحق المدنيين، خاصة في شمال القطاع، وما يمارسه من جرائم في الضفة وساحات المواجهة كافة، وتأكيد أن ضربات المقاومة مستمرة ومتصاعدة رغم كل الإجراءات الأمنية.

ودعت إلى مزيد من العمليات الموجعة في قلب الاحتلال، وإلى مزيد من الغضب والتوحد خلف خيار مقاومة الاحتلال، وإلى إشعال جبهات المواجهة كافة حتى وقف العدوان ودحر الاحتلال.

كما نعت الحركة في بيانها منفذ عملية أسدود البطولية، مشددة على أنها تمثل عملاً بطولياً جديداً يضاف إلى سجل مقاومتنا المتصاعدة في وجه اعتداءات الاحتلال، وتأكيد من شعبنا على أن المجازر ستواجه بمزيد من ضربات الثائرين من أبناء شعبنا.