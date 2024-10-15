كاتب "إسرائيلي": قدرةُ حزب الله على البقاء كبيرة وهذه أسباب نجاح عملية "بنيامينا"

ترجمة فلسطين أون لاين

قال الكاتب "الإسرائيلي" موشيه إلعاد، إن هجوم المسيرة على قاعدة لواء جولاني التابع لجيش الاحتلال قد عزز الروح المعنوية لحزب الله وللبنانيين.

وأضاف إلعاد: "حزب الله يمكن أن يُلحق "بإسرائيل" ضررًا كبيرًا ويجب على رجال الأمن الميدانيين في (الجيش الإسرائيلي) أن يعودوا إلى رشدهم وعلى سلاح الجو أن يراجع تقييماته".

وتابع "من الصعب وصف تعزيز الروح المعنوية الذي حصل عليه حزب الله بعد نجاح الطائرات اللبنانية بدون طيار في اختراق قاعدة جيش الاحتلال والتسبب في سقوط العديد من القتلى".

وأشار إلى أنه بينما يقوم (الجيش) بالضغط على الحزب إلا أنه توجد في يده الكثير من الأوراق الرابحة، فقد دوت صفارات الإنذار في حوالي 200 بلدة، وحزب الله يُهدد: "سنزيد أعداد الصواريخ تدريجياً"

وأضاف في مقاله الذي نُشر في صحيفة معاريف، أن سكان بيروت وجدوا الوقت لتوزيع البقلاوة على النازحين المنتشرين في الشوارع، وقد بذلت وسائل الإعلام العربية واللبنانية بشكل خاص قصارى جهدها بعد النجاح الكبير للحزب.

ولفت الكاتب "الإسرائيلي" إلى أن الفشل الفادح الذي سمح للطائرة بالانفجار له ثلاثة أسباب وهي: حزب الله، والقوات الجوية والمخابرات، أو بالأحرى إدارة الأمن الميداني للكيان.

وأكمل "قدرة حزب الله على البقاء كبيرة، ولا نتفاجأ إذا سمعنا أنه تمكن من استعادة ترتيب صفوفه".

أما بخصوص سلاح الجو ومخابرات قوات الاحتلال فيقول إن سلوك سلاح الجو والمخابرات التابعة لقوات الاحتلال في الآونة الأخيرة أدى إلى خلق انطباع في لبنان وحزب الله على أنه تراجع وضعف وأن هيئة الأمن الميداني لدى دولة الاحتلال قد أصابها عجز.

وأكد إلعاد أنه يجب على صف المحاربين القدامى في جيش الاحتلال الذين يظهرون بشكل متكرر في الاستوديوهات الامتناع عن الدفاع عن الإغفال، فسلاح الجو (الإسرائيلي) يحتاج إلى إعادة تقييم.