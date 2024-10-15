افتتاح مستشفى "العودة الميداني 1" في مخيم النّصيرات

النصيرات/ محمد عيد

افتتحت إدارة مستشفى العودة في مخيم النصيرات أحد مرافقها "العودة الميداني 1" لخدمة المواطنين والنازحين المتكدسين في مخيمات وسط قطاع غزة.

وأفاد المتحدث الإعلامي لمستشفى العودة محمد الشطلي بأن "العودة 1" يضم خمسة أقسام طبية متعددة خدمة للجرحى والمرضى من مختلف الفئات والأعمار.

وأوضح الشطلي في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، اليوم الثلاثاء، أن ظروفًا ميدانية دفعت إدارة المستشفى لبناء مرفقها الميداني "العودة 1" بديلًا عن الخيام والنقاط الطبية أمام مبنى المستشفى الرئيسي.

وذكر أن "العودة 1" يحتوي على قسم (الاستقبال والطوارئ) بسعة 23 سريًرا منهم 3 أسرّة للعناية الحثيثة، وقسم (العيادات الخارجية) بسعة 12 عيادة تخصصية، وقسما لرعاية الجروح.

وبيّن أن القسم الثالث هو (التغذية السريرية) كخدمة جديدة يقدمها مستشفى العودة لأول مرة في المحافظة الوسطى، فيما القسم الرابع لـ(الحالات الصعبة لسوء التغذية).

ونوّه إلى أن القسم الخامس عبارة عن (مبيت للرجال والنساء) يضم 50 سريرًا لرعاية المرضى عقب العمليات الجراحية العامة والنسائية.

وبحسب الشطلي فإن أزيد عن ألفين حالة مرضية تتردد يوميا على المستشفى الرئيسي في النصيرات وهو أمر يفوق قدرة الأقسام والكوادر الطبية ما دفعهم سابقا لإنشاء خيام طبية.

وأشار إلى أن خيمة تقديم الطوارئ والاسعافات الأولية كانت تستقبل وحدها أكثر من 400 جريح ومريض يوميا، فيما يتردد على خيمة العيادات الخارجية أكثر من 600 مريض، وكذلك خيمة رعاية الجروح نحو 100-150 جريح لتقديم الرعاية اليومية لهم.





وأكد حرص إدارة مستشفى العودة على تقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء شعبنا.

وكشف الشطلي لـ"فلسطين أون لاين" عن حصول إدارة المستشفى على الموافقة لإنشاء مرفق "العودة الميداني 2" قريبا لخدمة النساء والولادة فقط.

ونوه إلى أن "العودة 2" الذي سيقام أيضا في محيط المستشفى الرئيسي سيقدم خدماته عبر عدة أقسام، أولها (رعاية الحوامل واستقبال حالات الولادة)، وثانيها (أسرّة ولادة)، وثالثها (قسم المبيت لحالات العمليات والإجهاض)، ورابعا (غرفة عمليات خدمة للنساء الحوامل).

وناشد المتحدث الإعلامي المؤسسات الدولية والطبية بضرورة العمل الحثيث من أجل إنقاذ الواقع الصحي في قطاع غزة.

وأسفرت "حرب الإبادة الإسرائيلية" على غزة إلى انتشار أمراض لم تُسجل في القطاع منذ عقود طويلة مثل شلل الأطفال وسوء التغذية والجرب والالتهابات البكتيرية والفطرية.

وبحسب وزارة الصحة فإن جيش الاحتلال منذ بدء "حرب الإبادة" ركز على استهداف المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والكوادر الصحية.

وخرجت 19 مستشفى في محافظات القطاع من أصل 36 عن الخدمة تماما، ويعمل 17 مستشفى بشكل جزئي، فيما يتواجد 9 مستشفيات ميدانية 4 منها تعمل بكامل طاقتها و5 تعمل جزئيًا.



