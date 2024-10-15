الصّحة بغزّة: 55 شهيدًا و 329 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي، لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ 375 يومًا على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و 329 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42,344 شهيداً و 99,013 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.