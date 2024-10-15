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الصّحة بغزّة: 55 شهيدًا و 329 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

15 أكتوبر 2024 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي، لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ 375 يومًا على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4  مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و 329 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42,344  شهيداً و 99,013  إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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