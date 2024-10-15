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"واستشهاد المنفذ"

بالفيديو مقتل ضابط "إسرائيلي" وإصابة 4 آخرين في عملية إطلاق نار قرب أسدود

15 أكتوبر 2024 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
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قُتل ضابط "إسرائيلي" وأُصيب 4 آخرين في عملية إطلاق نار قرب  مفرق "يافنيه" قرب أسدود جنوب فلسطين المحتلة.

وأعلنت القناة 14 العبرية: مقتل شرطي "إسرائيلي" في عملية إطلاق نار قرب أسدود.

وقالت يديعوت أحرونوت، إن ضابط شرطة "إسرائيلي" قُتل، ظهر اليوم، وأُصيب 4 آخرين بصفوف الشرطة الاسرائيلية في عملية اطلاق النار على الطريق 4 باسدود.

وقالت القناة 13 العبرية، إن 4 جنود "إسرائيليين" أُصيبوا في عملية إطلاق نار في شارع 4 قرب أسدود، فيما أطلق الجنود المتواجدون في المكان النار تجاه المنفذ ما أدّى لارتقائه.

وأفادت وسائل الإعلام العبري، بأن عملية إطلاق النار وقعت في منطقتين بشارع 4 جنوب فلسطين ونتج عنه مقتل شرطي "إسرائيلي" وإصابة 4 جنود آخرين من عناصر شرطة الاحتلال.

وذكرت مصادر عبرية أنّ عملية إطلاق النار بدأت في منطقة "نير جاليم" وانتقل المنفذ بعدها إلى منطقة "مفرق يفني" في أسدود جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت مصادر عبرية، إنّ الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" في طريقه إلى مكان العملية بشارع 4 جنوب فلسطين المحتلة.

وأكد الإعلام العبري أنّ طائرة مروحية تجري عمليات بحث في مكان عملية إطلاق النار قرب أسدود خشية وجود مقاوم آخر بالمكان.

يتبع..

 

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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