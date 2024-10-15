ظهور قائد فيلق القدس بطهران.. متى التُقطتْ المشاهد التي بثّها التلفزيون الإيراني؟

طهران/ فلسطين أون لاين

بثّ التلفزيون الإيراني مشاهد تظهر قائد قوة القدس في الحرس الثوري إسماعيل قآني في مطار طهران في استقبال جثمان العميد عباس نيلفروشان الذي استشهد في عملية اغتيال الشهيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وتداولت وسائل الإعلام مقطع الفيديو الذي يفنّد الأنباء التي تم تداولها عن استشهاده في لبنان.

التلفزيون الإيراني يبث مشاهد تظهر قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال اسماعيل قاآني في مطار مهرآباد في طهران منتظرا وصول جثمان اللواء عباس نيلفروشان. pic.twitter.com/cUta9iAqrq — Khalil Nasrallah (@khalilnasrallah) October 15, 2024

ويوم الأربعاء الماضي، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن قائد فيلق القدس "إسماعيل قآني" بخير وسيتسلم قريباً وساماً من المرشد الأعلى خامنئي.

وفي وقت سابق، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قآني بصحة جيدة، ويجب عدم إعطاء الشائعات أي أهمية.

وأضاف أن الشائعات جزء من إستراتيجية العدو لبث اليأس لدى محور المقاومة.

وقال مسؤولان أمنيان إيرانيان كبيران لرويترز في وقت سابق إن قآني، الذي سافر إلى لبنان بعد استشهاد الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله في غارة جوية "إسرائيلية" يوم 27 سبتمبر/أيلول، لم ترد عنه أي أنباء منذ أن كثفت "إسرائيل" قصفها على جنوب لبنان الأسبوع الماضي.

وعينت طهران قآني قائدا لفيلق القدس -المسؤول عن المهام العسكرية والاستخباراتية للحرس الثوري في الخارج- بعد أن قتلت الولايات المتحدة سلفه قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة على بغداد عام 2020.