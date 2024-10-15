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"الصليب الأحمر" تدعو لإيصال المساعدات الطبية إلى شمال غزة

15 أكتوبر 2024 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
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"الصليب الأحمر" تدعو لإيصال المساعدات الطبية إلى شمال غزة

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى ضرورة إيصال الدعم الإنساني ومن ضمنه الإمدادات الطبية إلى شمال قطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن المستشفيات التي تتحمل عبئا ثقيلا أصلا، تكافح من أجل تلبية احتياجاتها المتزايدة، مشددة على ضرورة احترام المرافق الطبية وتوفير الحماية لها.

وما زال أكثر من 400 ألف شخص محاصرين في شمال غزة لليوم العاشر، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياحها البري لمناطق مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وسط حصار مطبق وتجويع يمنع خلاله إدخال الطعام أو الشراب أو الدواء أو الوقود، تحت قصف دموي مستمر.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في ظل أوامر الإخلاء في شمال غزة، وقالت: "ليس بوسع الكثيرين النزوح ببساطة، فمنهم من هم مرضى أو ذوو إعاقة، لكن يظل هؤلاء الأشخاص محميين بموجب القانون الدولي والإنساني ويجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم إلحاق أذى بهم"، مشددة على أن حق كل شخص نازح بالعودة الى دياره بأمان، حق مكفول.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#شمال غزة #الصليب الأحمر #جباليا #المساعدات الطبية

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