أمير قطر: ندعو إلى وقف العدوان على لبنان ووقف "حرب الإبادة" على غزّة

الدوحة- فلسطين أون لاين

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إن "إسرائيل" اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفًا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان.

وأكد أمير قطر خلال افتتاحه دور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى، أنّ الدّمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصّامد المتمسك بحقوقه المشروعة، مضيفا "القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولوياتنا".

وتابع "حذرنا من التصعيد في لبنان والعدوان"الإسرائيلي" عليه ومن عواقبه على المنطقة"..

وشدّد على أنه لن يكون أمام "إسرائيل" بعد كل الدمار، إلا الانصياع لما توافق عليه المجتمع الدولي، بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلى وقف العدوان على لبنان ووقف حرب الإبادة على غزة.

وأشار إلى أن قطر التي نجحت في التوصل إلى اتفاق الهدنة الذي تم تنفيذه في شهر نوفمبر/تشرين الأول الماضي، وتتمسك بمطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني.

وأضاف "نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية".

ولفت إلى أن قطر تضطلع "بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا وهو ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور".

وأكد الشيخ تميم أن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة.