شهيدٌ في جنين وحملةُ اعتقالات واعتداءات في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضّفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في جنين، ارتقى صباح اليوم الثلاثاء، الشاب صلاح الدين جبارين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم جنين قبل عدة أشهر.

وقال مستشفى ابن سينا التخصصي، إن الشاب جبارين ارتقى متأثرا بإصابته من قبل جيش الاحتلال، حيث مكث بالعناية المكثفة منذ تاريخ 5/7/2024.

في طوباس، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، واقتحمت قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات بلدة عقابا شمال طوباس، واقتحمت كذلك قرية عاطوف شرق المدينة.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فارس عوينات، ومحمد إياد نوفل بعد مداهمة منزليهما في حي شريم بالمدينة.

في الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامه منطقة الكراج.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرى بيت دجن وبيت فوريك شرق مدينة نابلس، وداهمت عددًا من المنازل وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مكيد جارح عديلي وباسل فتحي داوود، عقب مداهمة منزليهما في بيتا جنوبي نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية روجيب شرقي نابلس، واعتقلت الشاب عمر عاطف دويكات بعد الاعتداء عليه بالضرب.

كما داهمت منازل المواطنين في بلدة بلاطة البلد شرقي المدينة، واعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن الجرف.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال طارق حمامدة ومحمد حمامدة وعمر البنا وحمادة عمارنة وباسل فرارجة ومحمد إبراهيم قراقع من مخيم الدهيشة وإسلام محمود قنيص من الدوحة في بيت لحم.