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يرفع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 177 شهيدًا ..

استشهاد مصور "قناة الأقصى" بقصف "إسرائيلي" على مخيم جباليا

14 أكتوبر 2024 . الساعة 19:06 بتوقيت القدس
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استشهاد مصور "قناة الأقصى" بقصف "إسرائيلي" على مخيم جباليا
غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد الصحفي أيمن رويشد، مساء اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي في مخيم بجباليا شمال قطاع غزة؛ ما يرفع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب لـ 177 شهيدا.

وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد الزميل الصحفي أيمن رويشد من فضائية الأقصى بعد استهدافه من الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد القتلى الصحفيين الفلسطينيين إلى 177 منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المكتب الحكومي في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 177 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال المصور الصحفي في قناة الأقصى الفضائية أيمن محمد رويشد".

وأدان المكتب "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين"، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن ارتكاب "هذه الجريمة".

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

ومؤخرًا، ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقرير لها حول اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته ضد الصحافة الفلسطينية، أنه منذ أكتوبر الماضي 2023، سُجلت 1600 جريمة واعتداء بحق الصحفيين، في الضفة والقطاع.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية والحرب التدميرية في قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ 374 تواليًا، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مُكثف في مختلف مناطق القطاع.

#غزة

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