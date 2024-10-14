الأورومتوسِّطيَّ: الاحتلال استهدف محاصرين في جباليا حاولوا الحصول على طعام لعوائلهم

غزة/ فلسطين أون لاين

حذّر المرصد الأورومتوسطي، من تبعات منع "إسرائيل" وصول أي مساعدات أو بضائع إلى شمال قطاع غزة منذ عدة أسابيع، في وقت يتم توسيع الهجوم "الإسرائيلي" لليوم العاشر على التوالي لتفريغ المنطقة من سكانها.

وقال المرصد لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل" تهدد أكثر من 400 ألف فلسطيني بالقتل جوعًا وعطشًا في شمال قطاع غزة إن لم يُقتلوا بالقصف المتواصل.

وأشار إلى أن نحو 200 ألف فلسطيني في محافظة شمال غزة غير قادرين على الحصول على أي مواد غذائية أو ماء للشرب، نتيجة حصارهم داخل منازلهم أو مراكز الإيواء التي يلجؤون إليها.

وأضاف "يتم ذلك في وقت يواصل الجيش "الإسرائيلي" اجتياحه لمنطقة الشمال وارتكاب جرائم قتل أدت إلى مقتل أكثر من 350 فلسطينيا وإصابة مئات آخرين إضافة إلى التدمير الواسع في المنازل".

وأكد أن الاحتلال استهدف عشرات الفلسطينيين المحاصرين في مخيم جباليا بالقذائف وإطلاق النار بعد أن اضطروا تحت وطأة الجوع للتوجه إلى مركز التموين الرئيس التابع لأونروا للحصول على طعام لعوائلهم.

وتابع "أدى الاستهداف "الإسرائيلي" إلى استشهاد 10 وإصابة 40 آخرين على الأقل، وما يزال العديد من الضحايا ملقون في الشوارع ويتعذر نقلهم إلى المستشفى".

وشدّد المرصد الحقوقي على أنّ ما يجرى في شمال قطاع غزة يمثل واحدة من أكبر جرائم القتل بالتجويع ويعكس النية الواضحة باستخدام التجويع كسلاح قتل وفرض أحوال معيشية يقصد بها التدمير الفعلي للفلسطينيين.

وذكر أنّ آلاف السكان المحاصرين في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة نفد لديهم كل مخزون الطعام بعد أن أوقفت "إسرائيل" منذ نحو ثلاثة أسابيع إدخال أي بضائع أو مساعدات.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ السكان الذين اضطروا للانتقال إلى مدينة غزة يفتقرون بدورهم إلى أماكن الإيواء ولا تتوفر لديهم أية مواد غذائية، حيث يمنع الجيش "الإسرائيلي" إدخال المساعدات والبضائع لكافة مناطق شمال وادي غزة.

ووثّق مئات غارات "إسرائيلية" وعمليات قصف تستهدف المنازل ومراكز الإيواء والشوارع في شمالي غزة وتستمر دون توقف فيما ما يزال العديد من الضحايا والمصابين في الشوارع أو المنازل لتعذر نقلهم إلى المستشفيات.

ووجّه الأورومتوسطي نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات عاجلة تلزم "إسرائيل" بإدخال المساعدات المنقذة للحياة شمال غزة، ووقف حملة الإبادة الجماعية العنيفة التي ترتكب ضدهم.

وظهر اليوم، استهدفت مدفعية الاحتلال مقرًّا لتوزيع المساعدات بمخيم جباليا المحاصر شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت وزارة الصحة بأن فرقها انتشلت عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة استهدف فيها الاحتلال مقر توزيع المساعدات بمخيم جباليا شمالي غزة.

وذكرت مصادر محلية أن 10 مواطنين استشهدوا وأكثر من 40 أصيبوا في القصف المدفعي "الإسرائيلي" الذي استهدف مركز توزيع المساعدات بمخيم جباليا.

ووفقًا للمصادر كانت العائلات المحاصرة تحاول الوصول إلى مخازن المؤن التابعة لوكالة الغوث للحصول على الطعام والدقيق، في ظل الحصار الخانق المستمر على المخيم لليوم العاشر على التوالي.