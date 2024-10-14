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بالفيديو والصور شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

14 أكتوبر 2024 . الساعة 15:02 بتوقيت القدس
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جنين/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب وطفل، بعد ظهر اليوم الإثنين، عقب إصابتهما برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال اقتحام مدينة جنين.

وقال مدير مستشفى الرازي في مدينة جنين، الدكتور فواز حماد، في تصريح صحفي، إن الطفل ريان إبراهيم السيد (17 عامًا)، قد ارتقى شهيدًا إثر إصابته برصاص الاحتلال عقب اقتحام المدينة صباح اليوم.

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وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ طواقمها الطبية نقلت شهيدًا من داخل حي الصيبات في مخيم جنين، عقب إصابته بالرصاص الحي.

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وأفادت مصادر محلية بأن الأسير المحرر محمود أبو الرب "أبو الفشك"، قد استشهد عقب خوض اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي السيباط، بمدينة جنين.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال، مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات عنيفة.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء جنين #طوفان الأقصى

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