جندي في قاعدة بنيامينا يلتحق بجده القتيل في لبنان قبل 33 عامًا

كشفت تفاصيل عملية حزب الله تجاه قاعدة بنيامينا العسكرية جنوبي مدينة حيفا، مساء أمس الأحد، عن التحاق جندي إسرائيلي، بجده القتيل على يد مقاتلي حزب الله قبل 33 عاما.

ووفق المعطيات الإسرائيلي، فإن الجندي في لواء غولاني (لواء النخبة) يوسف هيب، قتل في عملية حزب الله على الموقع العسكري بحيفا مع 3 من الجنود والضباط الآخرين.

الجندي هيب (19 عاما)، من قرية طوبا الزنغرية في الداخل المحتل كان قتل جده نايف هيب قبل 33 عاما في لبنان على يد مقاتلي حزب الله اللبناني.

وبحسب آخر تحديثات عملية حزب الله تجاه الموقع العسكري التابع لغولاني في بنيامينا جنوبي حيفا، قتل 4 جنود، وأصيب 76 آخرون، عدد منهم إصابة حرجة وخطيرة.

ونوهت مصادر إعلامية عبرية إلى أن الجنود في داخل الموقع العسكري السري في بنيامينا، كانوا يتجهزون للالتحاق بجبهة الشمال للقتال ضد حزب الله والشعب اللبناني.

وتوعد حزب الله اليوم الإثنين، (إسرائيل) بمزيد من العمليات إذا واصلت الاعتداء على لبنان، وذلك بعدما شنّ الهجوم "النوعي والمركب" على قاعدة بنيامينا جنوبي حيفا.

المصدر / فلسطين أون لاين