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الصّحة بغزّة: 62 شهيدًا و 220 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

14 أكتوبر 2024 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ 374 يومًا على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4  مجازر ضد العائلات في قطاع غزة،  وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و 220 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 42,289  شهيدًا و 98,684  إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#وزارة الصحة #الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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